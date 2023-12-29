ВС России получили завершающую в 2023 году партию модернизированных гаубиц «Мста-С»
Госкорпорация «Ростех» передала Минобороны партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 «Мста-С». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Госкорпорация передала ... завершающую в этом году партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С"», — указали в «Ростехе».
Кроме того, военным направили 240-миллиметровые самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» и гаубицы 2С19М1 «Мста-С» после капитального ремонта.
«Мста-С» в варианте М1 имеет автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО), машина способна в автономном режиме определять текущие координаты и рассчитывать параметры стрельбы с закрытых позиций. При этом гаубицы варианта М2 оборудованы модернизированной версией АСУНО с возможностью отображения электронной карты и улучшенными показателями точности.
Ранее «Ростех» анонсировал скорое появление в зоне специальной военной операции новейшей гаубицы «Коалиция-СВ», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru