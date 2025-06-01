Количество пострадавших при ЧП в Брянской области выросло вдвое
1 июня 202506:01
Количество пострадавших при происшествии с поездом в Брянской области увеличилось до 69 человек, из которых трое детей, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
По его словам, трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 пострадавших.
Ранее количество пострадавших после падения моста на поезд в Брянской области увеличилось до 35. Семь человек погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru