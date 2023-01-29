Российский офицер сделал прогноз о решающем ударе по Украине

Решающий удар по Украине Россия может нанести до февраля-марта, считает ветеран боевых действий в Чечне, офицер запаса Виктор Кутырь. Такое заявление он сделал в беседе с порталом «Украина.ру».

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По мнению офицера, поставки западного вооружения позволят Украине предпринять контрнаступление в апреле или мае. Это значит, что у Вооруженных сил России до этого момента есть возможность нанести противнику «тактическое или стратегическое поражение».

«Судя по косвенным признакам, мы готовимся нанести такой удар», — заявил Кутырь.

Военный прогнозирует начало переговоров с Киевом. При этом он выразил опасения, что в случае отсутствия успехов РФ на Украине весной, есть риски, что к осени Киев вместе с западными союзниками вынудит Москву пойти на уступки.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что в ближайшее время Вооруженные Силы России предпримут новое масштабное наступление в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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