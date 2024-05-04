Певец Киркоров назвал Лазарева своим преемником на эстраде
4 мая 202417:20
Народный артист России, певец Филипп Киркоров в выпуске шоу «Сплетни-шейкер» заявил, что считает певца Сергея Лазарева своим преемником.
По словам Киркорова, певец Дима Билан неординарный и талантливый.
Примечательно, что несколько лет назад Киркоров уже называл Лазарева своим преемником.
Ранее стало известно, что протеже Киркорова, певица и актриса Марго Овсянникова планирует обратиться к звездному хирургу Тимуру Хайдарову, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru