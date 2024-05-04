Певец Киркоров назвал Лазарева своим преемником на эстраде

Народный артист России, певец Филипп Киркоров в выпуске шоу «Сплетни-шейкер» заявил, что считает певца Сергея Лазарева своим преемником.

Киркоров заявил, что помог Зеленскому начать карьеру в российском шоу-бизнесе

По словам Киркорова, певец Дима Билан неординарный и талантливый.

Примечательно, что несколько лет назад Киркоров уже называл Лазарева своим преемником.

Ранее стало известно, что протеже Киркорова, певица и актриса Марго Овсянникова планирует обратиться к звездному хирургу Тимуру Хайдарову, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыПевецСергей ЛазаревФилипп Киркоров

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