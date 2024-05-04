Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск в РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск по уголовной статье, сообщили в МВД России.
По какой уголовной статье, не уточняется.
До этого в отношении президента Украины Владимира Зеленского в России возбуждено уголовное дело.
Ранее Порошенко заявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы государства. Порошенко отметил, что в текущих условиях проводить выборы президента нецелесообразно. По его мнению, для начала Киеву нужно добиться определенных успехов на поле боя.
Выборы президента Украины были назначены на 31 марта 2024 года, однако не состоялись из-за военного положения в стране. Срок полномочий главы государства Владимира Зеленского истекает 20 мая, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru