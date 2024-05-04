Два беспилотника ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области
4 мая 202417:42
Два украинских беспилотника атаковали село Муром в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате сбросов взрывных устройств украинской стороны была повреждена опора линии электропередачи. При инциденте никто не пострадал.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
Ранее губернатор сообщил, что система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru