Два беспилотника ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области

По его словам, в результате сбросов взрывных устройств украинской стороны была повреждена опора линии электропередачи. При инциденте никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

Ранее губернатор сообщил, что система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

