Два беспилотника ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области

Два украинских беспилотника атаковали село Муром в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате сбросов взрывных устройств украинской стороны была повреждена опора линии электропередачи. При инциденте никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

Ранее губернатор сообщил, что система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУБелгородская область

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