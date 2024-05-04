Глава МОК Томас Бах заявил о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024

По словам главы МОК, его пока что не приглашали искупаться в реке, но в случае поступления предложения он обязательно сделает это. Бах также выразил надежду, что не будет очень холодно.

Ранее экологи выявили, что качество воды в Сене не соответствует экологическим нормам, рекомендуемым для купания. Ученые заявили о рисках для спортсменов, которые будут принимать участие в соревнованиях по плаванию на открытой воде.

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия не планирует создавать альтернативу Олимпийским играм, отмечает «Радиоточка НСН».

