Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде

Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, угрозы для жизни ни у кого из пострадавших нет. Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Повреждения выявили в 30 частных жилых домовладениях, пострадали 10 авто. Сейчас пожарные расчеты ликвидируют два очага возгорания.

Ранее губернатор сообщил, что система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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