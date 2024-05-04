Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде

По его словам, угрозы для жизни ни у кого из пострадавших нет. Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.



Повреждения выявили в 30 частных жилых домовладениях, пострадали 10 авто. Сейчас пожарные расчеты ликвидируют два очага возгорания.

Ранее губернатор сообщил, что система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

