Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде
4 мая 202416:30
Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, угрозы для жизни ни у кого из пострадавших нет. Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Повреждения выявили в 30 частных жилых домовладениях, пострадали 10 авто. Сейчас пожарные расчеты ликвидируют два очага возгорания.
Ранее губернатор сообщил, что система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru