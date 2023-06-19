Российские военные захватили французский колесный танк

Российские военнослужащие захватили используемый ВСУ французский колесный танк AMX-10RC. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видео, снятое одним из российских бойцов. На кадрах видна брошенная украинскими военными французская машина и оставленная вместе с ней подробная инструкция по эксплуатации AMX-10RC.

«На окраинах Новодонецкого более 50 единиц обездвиженной вражеской техники», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее военное ведомство показало видео захвата немецких танков Leopard.

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Фото: telegram.org
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