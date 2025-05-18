СМИ: Россия задержала вышедший из эстонского порта танкер
18 мая РФ задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из эстонского порта Силламяэ в направлении Роттердама. Об этом сообщает ERR со ссылкой на департамент транспорта Эстонии.
Танкер, перевозивший сланцевое масло, следовал через российские территориальные воды. По заявлению властей, этот маршрут обеспечивает более безопасное плавание крупнотоннажных судов благодаря достаточной глубине морского дна. В тоже время маршрут через эстонские воды проходит по мелководной части Финского залива, где действуют ограничения по осадке и требуется обязательное сопровождение лоцманами. Кроме того, путь через российские территориальные воды считается более коротким и экономически выгодным.
В департаменте транспорта Эстонии отметили, что задержание судна в российских водах произошло впервые. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, страна планирует направлять суда через свои территориальные воды с использованием лоцманской службы.
Российская сторона пока не прокомментировала инцидент. Согласно нормам международного морского права, государство имеет право осуществлять досмотр, контроль или задержание судов, проходящих через его территориальные воды.
Ранее Эстония дважды задерживала суда, связанные с так называемым «теневым флотом России», который, как утверждается, используется для обхода антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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