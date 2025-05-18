Уиткофф подтвердил законность подарка Boeing 747-8 США

«Полностью законная сделка», — отметил Уиткофф.

По его словам, сделка проверена юридическими службами Белого дома, Минюста и независимыми адвокатскими конторами. Уиткофф подчеркнул, что это обычная правительственная сделка между министерствами обороны, которая происходит на нормальной основе.

По словам Уиткоффа, подарок от Катара выступает знаком признательности за сотрудничество между странами и входит в состав крупных инвестиционных инициатив объемом 1,2 триллиона долларов. Эти вложения направлены на обеспечение создания новых рабочих мест и окажут существенное влияние на развитие экономики США.

Ранее пресс-атташе Катара в США Али Аль-Ансари в интервью Politico сообщил, что Катар рассматривает возможность передать президенту США Дональду Трампу в качестве подарка самолет Boeing 747-8. Самолет Boeing 747-8 стоимостью $400 млн может стать президентским бортом Трампа до окончания его срока, а затем перейти в его библиотеку. Демократ Ричи Торрес потребовал расследования, а Трамп назвал сделку «публичной и прозрачной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

