Мост 15 века обрушился в Дагестане
Старинный мост, построенный в XV веке в селе Кунки Дахадаевского района Дагестана, частично обрушился после обильных осадков. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства по охране культурного наследия республики.
В ведомстве пояснили, что мост был построен традиционным для горных районов способом — из деревянных брёвен с земляным покрытием сверху. Со временем древесина начала гнить, из-за чего сооружение стал ограниченно пригодным для использования.
Отмечается, что мост находится в муниципальной собственности и играет важную роль для местных жителей, так как служит связующим звеном между двумя частями села.
Накануне в Ульяновске теплоход столкнулся с опорой Императорского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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