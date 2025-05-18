Мост 15 века обрушился в Дагестане

Старинный мост, построенный в XV веке в селе Кунки Дахадаевского района Дагестана, частично обрушился после обильных осадков. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства по охране культурного наследия республики.

В Ульяновске теплоход столкнулся с опорой Императорского моста

В ведомстве пояснили, что мост был построен традиционным для горных районов способом — из деревянных брёвен с земляным покрытием сверху. Со временем древесина начала гнить, из-за чего сооружение стал ограниченно пригодным для использования.

Отмечается, что мост находится в муниципальной собственности и играет важную роль для местных жителей, так как служит связующим звеном между двумя частями села.

Накануне в Ульяновске теплоход столкнулся с опорой Императорского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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