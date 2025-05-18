Московское «Динамо» одержало победу над тольяттинским «Акроном» в матче РПЛ
В 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» дома обыграло тольяттинский «Акрон» со счётом 2:1.
На 16-й минуте счет открыл полузащитник Даниил Фомин, забивший после углового, исполненного Бителло. Гости сумели сравнять счет на 80-й минуте, однако на 91-й минуте форвард «Динамо» Эль-Мехди Маухуб вывел хозяев вперёд.
Благодаря этой победе «бело-голубые» поднялись на третье место в турнирной таблице, набрав 56 очков. «Акрон» остаётся на девятой позиции, имея в активе 35 баллов.
В заключительном, 30-м туре, который состоится 24 мая, «Динамо» сыграет на выезде с лидером чемпионата — «Краснодаром», а «Акрон» примет московский «Локомотив».
Ранее сегодня московский «Спартак» одержал победу со счетом 2:0 над самарскими «Крыльями Советов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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