«В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 064 российских военнослужащих. В период с 1 января по 31 мая текущего года за лично уничтоженные 4 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3193 ... военнослужащих», — указали в ведомстве.

Выплаты осуществляют по приказам командиров воинских частей и перечисляют на личные финансовые счета военных. Ограничений на получение средств от количества уничтоженной ранее техники противника не существует, отмечает «Свободная пресса».

По данным Минобороны, в 2023 году бойцы ВС России получили по 300 тысяч рублей за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 самолет, по 100 тысяч — за уничтоженную бронетанковую технику. Кроме того, российским военным выплатили по 50 тысяч рублей за ликвидацию 1 501 боевой бронированной машины, 203 самоходных артиллерийских установок, 85 установок реактивных систем залпового огня ВСУ.

«За 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем ... HIMARS отличившиеся российские военнослужащие получили выплаты по 300 тысяч рублей», — отметили в Минобороны.

Также военным заплатили по 50 тысяч рублей за перехват средствами ПВО 941 ракеты противника из «Точки-У» и РСЗО («Ольха», «Смерч», «Ураган», HIMARS), уничтожение 1 211 беспилотников средней дальности. По 200 тысяч получили бойцы ВМФ, отразившие атаку шести украинских беспилотных катеров в Крыму.

