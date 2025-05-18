Якутский телеведущий Алексей Семенов погиб в зоне СВО

Журналист и телеведущий якутской Национальной вещательной компании (НВК) «Саха» Алексей Семенов погиб в зоне СВО. Об этом сообщила телерадиокомпания в своем Telegram-канале.

В зоне СВО погиб военный священник Антоний Савченко

«Телеведущий, наш коллега Алексей Семенов погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО», - говорится в сообщении.

В телерадиокомпании добавили, что Алексей вел такие информационные программы как «Саха сир», «День за днем».

В НВК отметили, что Семенов служил в зоне спецоперации в качестве добровольца и выполнял боевые задачи под позывным НВК.

В телерадиокомпании также принесли глубокие соболезнования его близким, родственникам и друзьям.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ГибельЖурналистыЯкутияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры