Якутский телеведущий Алексей Семенов погиб в зоне СВО

«Телеведущий, наш коллега Алексей Семенов погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО», - говорится в сообщении.

В телерадиокомпании добавили, что Алексей вел такие информационные программы как «Саха сир», «День за днем».

В НВК отметили, что Семенов служил в зоне спецоперации в качестве добровольца и выполнял боевые задачи под позывным НВК.

В телерадиокомпании также принесли глубокие соболезнования его близким, родственникам и друзьям.

