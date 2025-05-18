Якутский телеведущий Алексей Семенов погиб в зоне СВО
Журналист и телеведущий якутской Национальной вещательной компании (НВК) «Саха» Алексей Семенов погиб в зоне СВО. Об этом сообщила телерадиокомпания в своем Telegram-канале.
«Телеведущий, наш коллега Алексей Семенов погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО», - говорится в сообщении.
В телерадиокомпании добавили, что Алексей вел такие информационные программы как «Саха сир», «День за днем».
В НВК отметили, что Семенов служил в зоне спецоперации в качестве добровольца и выполнял боевые задачи под позывным НВК.
В телерадиокомпании также принесли глубокие соболезнования его близким, родственникам и друзьям.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Якутский телеведущий Алексей Семенов погиб в зоне СВО
- Уиткофф подтвердил законность подарка Boeing 747-8 США
- Московское «Динамо» одержало победу над тольяттинским «Акроном» в матче РПЛ
- Умер клавишник группировки «Ленинград» и МакSим Дмитрий Иванов
- Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1»
- Международная ассоциация сверхмарафонцев отказалась признать рекорд Заборского
- Актер Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной на стадионе
- Представителя РФ на «Интервидении» объявят 19 мая
- Израиль объявил о начале широкомасштабной наземной операции в Газе
- Роскачество: В салонах сотовой связи могут тайно оформить сим-карту на клиента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru