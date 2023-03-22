Российские силы уничтожили два ангара с оружием и техникой ВСУ около Одессы

Два ангара с вооружением и техникой украинских войск на территории аэродрома «Школьный» в районе Одессы уничтожили российские военные, сообщило Минобороны РФ.

Минобороны отчиталось о ликвидации 50 украинских бойцов на купянском направлении

В Запорожской области российскими силами был уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады терробороны, а в районе Кисловки в Харьковской области ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ, отчитались в военном ведомстве.

Добавляется, что российские военные уничтожили на краснолиманском направлении более 90 украинских военных, а также самоходную гаубицу.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российскими ВКС за время проведения специальной военной операции (СВО) было совершено более 140 тысяч боевых вылетов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеВСУСпецоперацияУкраина

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