Российские силы уничтожили два ангара с оружием и техникой ВСУ около Одессы

В Запорожской области российскими силами был уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады терробороны, а в районе Кисловки в Харьковской области ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ, отчитались в военном ведомстве.

Добавляется, что российские военные уничтожили на краснолиманском направлении более 90 украинских военных, а также самоходную гаубицу.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российскими ВКС за время проведения специальной военной операции (СВО) было совершено более 140 тысяч боевых вылетов.

