Японский премьер не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Глава правительства Японии Сигэру Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи во время церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года страну, сообщает РИА Новости.

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Мэр Хиросимы упомянул США лишь в контексте стран, обладающих атомным оружием. В церемонии принимают участие политики, послы и представители 120 иностранных государств и регионов, а также выжившие жители города и их семьи.

Ранее президента США Дональда Трампа пригласили в Японию на памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию американской атомной бомбардировки. Соответствующее письмо политику направил губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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