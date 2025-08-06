Внедрение ИИ способно принести АПК РФ свыше $6 млрд

Согласно исследованию, ожидаемый экономический эффект от внедрения ИИ может составить $2–2,9 млрд в растениеводстве и животноводстве, а также $1,6–3,2 млрд для отраслей, производящих средства производства и оказывающих услуги для АПК. При этом около двух третей эффекта во второй группе приходится на производителей удобрений.

Однако, по словам экспертов, путь к массовому распространению таких решений в РФ не лишен препятствий. Одним из главных сдерживающих факторов остается высокая ключевая ставка Центробанка России. Потери агропромышленного комплекса из-за высокой стоимости капитала оцениваются в 500–650 млрд рублей ежегодно. Другая проблема — утильсбор на сельхозтехнику, который наносит отрасли ущерб в размере 150–250 млрд рублей в год. Запрет на импорт семян и переход на исключительно отечественную генетику также может обойтись экономике в 250–300 млрд рублей потерь.

Напомним, крупные российские производители молока прогнозируют серьезные риски для отрасли. Они предупредили о падении рентабельности производства в стране на 15–20% в случае сокращения господдержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

