Российские ВКС за время спецоперации уничтожили более 20 тысяч объектов противника
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российскими ВКС за время проведения специальной военной операции (СВО) было совершено более 140 тысяч боевых вылетов, сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании Коллегии военного ведомства он отметил, что результатом этих действий стало уничтожение более 20 тысяч объектов противника.
Ранее Шойгу представил к государственным наградам летчиков истребителей Су-27, которые предотвратили нарушение беспилотником США границ района временного режима использования неба над Чёрным морем, сообщает НСН.
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