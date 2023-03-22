Российские ВКС за время спецоперации уничтожили более 20 тысяч объектов противника

Выступая на заседании Коллегии военного ведомства он отметил, что результатом этих действий стало уничтожение более 20 тысяч объектов противника.

Ранее Шойгу представил к государственным наградам летчиков истребителей Су-27, которые предотвратили нарушение беспилотником США границ района временного режима использования неба над Чёрным морем, сообщает НСН.