На Украине судят Жириновского по делу о финансировании терроризма
6 августа 202505:03
На Украине идет суд над покойным экс-лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщает «Страна.ua».
Оно расследуется по делу о якобы финансировании терроризма. В этом также обвиняют ряд соратников политика. В числе «обвиняемых» также министр спорта России Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.
Очередное слушание дела состоится 15 августа в Киеве в Шевченковском районном суде.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru