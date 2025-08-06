На Украине судят Жириновского по делу о финансировании терроризма

На Украине идет суд над покойным экс-лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщает «Страна.ua».

Оно расследуется по делу о якобы финансировании терроризма. В этом также обвиняют ряд соратников политика. В числе «обвиняемых» также министр спорта России Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

Очередное слушание дела состоится 15 августа в Киеве в Шевченковском районном суде.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудыУкраинаВладимир Жириновский

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