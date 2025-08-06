СМИ: Уиткофф рассчитывает встретиться с властями РФ 6 августа

Специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф рассчитывает встретиться с руководством России 6 августа, сообщает Reuters.

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По данным агентства, политик будет находиться в Москве для встречи с российскими властями. Представители администрации США не приводят деталей графика спецпосланника.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс отказалась раскрывать детали поездки. Конкретная программа и цели остаются конфиденциальными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Стоп-кадр пресс-службы Кремля
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