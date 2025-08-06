СМИ: Уиткофф рассчитывает встретиться с властями РФ 6 августа
6 августа 202502:01
Специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф рассчитывает встретиться с руководством России 6 августа, сообщает Reuters.
По данным агентства, политик будет находиться в Москве для встречи с российскими властями. Представители администрации США не приводят деталей графика спецпосланника.
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс отказалась раскрывать детали поездки. Конкретная программа и цели остаются конфиденциальными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru