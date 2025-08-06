Трамп 6 августа намерен принять решение о санкциях против нефти из РФ

Американский лидер Дональд Трамп намерен 6 августа принять решения, связанные с санкциями против стран, закупающих нефть из России, сообщает Reuters.

Трамп: Вашингтон ужесточит санкции против РФ, если не будет перемирия к 8 августа

По данным агентства, предварительно этому решению будет проведена встреча с российскими официальными лицами.

Ранее стало известно, что Трампа изучает возможность введения новых санкций в отношении танкерного флота, предположительно связанного с РФ

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ФОТО: Белый дом США
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