Трамп 6 августа намерен принять решение о санкциях против нефти из РФ
6 августа 202501:01
Американский лидер Дональд Трамп намерен 6 августа принять решения, связанные с санкциями против стран, закупающих нефть из России, сообщает Reuters.
По данным агентства, предварительно этому решению будет проведена встреча с российскими официальными лицами.
Ранее стало известно, что Трампа изучает возможность введения новых санкций в отношении танкерного флота, предположительно связанного с РФ
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп 6 августа намерен принять решение о санкциях против нефти из РФ
- Трамп забрался на крышу Белого дома и заговорил о ядерных ракетах
- Названа причина гибели комментатора Александра Гришина
- СМИ: Жесткая позиция Трампа в отношении Москвы ослабляет статус США в Арктике
- МИД опроверг сообщения о размещении российских вооружений в Венесуэле и на Кубе
- Береговая охрана США назвала причины гибели батискафа «Титан»
- Посольство Кубы опровергло сообщения о массовом отравлении россиян в Варадеро
- Станислав Черчесов возглавит «Ахмат», контракт рассчитан на три года
- В Госдепе подтвердили визит спецпосланника Уиткоффа в Россию
- В Норвегии умер писатель-фантаст Тур Оге Брингсвярд
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru