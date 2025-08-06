«Адмирал Чабаненко» не выйдет из ремонта в этом году и может повторить судьбу «Адмирала Кузнецова»

Ремонт и модернизация российского большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» не закончатся в 2025 году, как ожидалось ранее, сообщают «Известия».

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Точные сроки окончания работ и выхода судна на испытания неизвестны. «Адмирал Чабаненко»находится на судоремонтном заводе с 2014 года.

По словам экспертов, он может повторить судьбу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», ремонт которого проводился на том же предприятии.

Ранее глава ВТБ назвал бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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