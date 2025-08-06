Под Тулой в результате взрыва погибли четыре человека
6 августа 202503:03
Четверо мужчин погибли после детонации взрывного устройства в Тульской области, сообщает «РЕН ТВ».
По данному факту расследуется уголовное дело. Взрыв произошел вечером 5 августа рядом с одним из частных домов в Куркино.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в деле о взрыве в «Алых парусах» в Москве появились новые детали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru