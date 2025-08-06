Под Тулой в результате взрыва погибли четыре человека

Четверо мужчин погибли после детонации взрывного устройства в Тульской области, сообщает «РЕН ТВ».

В Таиланде шесть полицейских пострадали при взрыве бомбы

По данному факту расследуется уголовное дело. Взрыв произошел вечером 5 августа рядом с одним из частных домов в Куркино.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в деле о взрыве в «Алых парусах» в Москве появились новые детали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:Тульская ОбластьВзрыв

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