В России пациенты могут остаться без современной терапии

В России пациенты увидели риски снижения доступности медицинских препаратов и увеличения расходов на их приобретение, сообщают «Известия».

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Это связано с правилом «второй лишний», которое полноценно вступает в силу с сентября текущего года. Об этом говорится в письме представителей Всероссийского союза пациентов в адрес кабмина РФ.

Согласно правилу, если в конкурсе участвуют препараты, полностью произведенные в России, остальные заявки будут отклоняться как иностранные. Это значительно снизит ежегодную экономию на торгах и с учетом ежегодного роста потребности в лекарственном обеспечении неизбежно приведет к увеличению расходов здравоохранения и искусственной монополизации производства лекарств.

Внедрение правила может привести к перебоям с поставками, ограничению ассортимента и снижению доступности современной терапии для пациентов.

Покупка лекарств на маркетплейсах имеет риски для здоровья, вплоть до летального исхода, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

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ФОТО: РИА Новости
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