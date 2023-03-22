Минобороны отчиталось о ликвидации 50 украинских бойцов на купянском направлении

Российская армия смогла ликвидировать более 50 военнослужащих ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Российские силы уничтожили 40 военных ВСУ на Херсонском направлении

Отмечается, что под удар попали позиции ВСУ поблизости от населенных пунктов Синьковка, Двуречная, Котляровка и Ольшана Харьковской области.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российскими ВКС за время проведения спецоперации было совершено свыше 140 тысяч боевых вылетов и уничтожено более 20 тысяч объектов противника.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:Минобороны РФВСУУкраинаРоссияЛиквидация

Горячие новости

Все новости

партнеры