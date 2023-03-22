Минобороны отчиталось о ликвидации 50 украинских бойцов на купянском направлении
22 марта 202315:41
Российская армия смогла ликвидировать более 50 военнослужащих ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что под удар попали позиции ВСУ поблизости от населенных пунктов Синьковка, Двуречная, Котляровка и Ольшана Харьковской области.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российскими ВКС за время проведения спецоперации было совершено свыше 140 тысяч боевых вылетов и уничтожено более 20 тысяч объектов противника.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru