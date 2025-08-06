Куряне выложили картину в память о жертвах вторжения ВСУ в область
6 августа 202503:32
Жители Курской области зажгли лампады, выложив из них надпись «6 августа 2024 года. Мы помним!» и фигуры журавлей, сообщает ТАСС.
Траурная акция прошла в год со дня вторжения Вооруженных сил Украины в регион. Огненная картина состоит из 5 тысяч зажженных лампад.
Также в память о тех, кто погиб в ходе нападения на регион, была объявлена минута молчания.
Ранее в СКР России назвали сумму ущерба от действий ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru