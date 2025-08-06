Куряне выложили картину в память о жертвах вторжения ВСУ в область

Жители Курской области зажгли лампады, выложив из них надпись «6 августа 2024 года. Мы помним!» и фигуры журавлей, сообщает ТАСС.

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Траурная акция прошла в год со дня вторжения Вооруженных сил Украины в регион. Огненная картина состоит из 5 тысяч зажженных лампад.

Также в память о тех, кто погиб в ходе нападения на регион, была объявлена минута молчания.

Ранее в СКР России назвали сумму ущерба от действий ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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