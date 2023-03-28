Российские ПВО перехватили 18 снарядов РСЗО HIMARS

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявил, что уже в этом году 16-я механизированная дивизия, базирующаяся у границ с РФ, будет оснащена системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Эта дивизия базируется у границы с Калининградской областью. По словам Блащака, польские военные получат HIMARS уже в этом году.

Владимир Болдырев заявил в эфире НСН, что размещение Польшей у границ с Калининградской областью РСЗО HIMARS не является экстраординарным событием, требующим дополнительного ответа Москвы.

