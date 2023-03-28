Российские ПВО перехватили 18 снарядов РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили восемнадцать снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявил, что уже в этом году 16-я механизированная дивизия, базирующаяся у границ с РФ, будет оснащена системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Эта дивизия базируется у границы с Калининградской областью. По словам Блащака, польские военные получат HIMARS уже в этом году.

Владимир Болдырев заявил в эфире НСН, что размещение Польшей у границ с Калининградской областью РСЗО HIMARS не является экстраординарным событием, требующим дополнительного ответа Москвы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФВСУУкраинаПВОСпецоперация

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