Российские ПВО перехватили 18 снарядов РСЗО HIMARS
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили восемнадцать снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявил, что уже в этом году 16-я механизированная дивизия, базирующаяся у границ с РФ, будет оснащена системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Эта дивизия базируется у границы с Калининградской областью. По словам Блащака, польские военные получат HIMARS уже в этом году.
Владимир Болдырев заявил в эфире НСН, что размещение Польшей у границ с Калининградской областью РСЗО HIMARS не является экстраординарным событием, требующим дополнительного ответа Москвы.
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