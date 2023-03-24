В Севастополе начались тренировки систем ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупредил жителей о начале тренировок системы ПВО.

«В районе Северного мола силы ПВО проводят тренировки. В городе все спокойно», - написал он в своем Telegram-канале.

22 марта движение морского транспорта было приостановлено на фоне атаки беспилотников. Как позже сообщил Развожаев, моряки Черноморского флота успешно отразили атаку надводных аппаратов. В результате было уничтожено три объекта. Корабли и люди не пострадали, сообщает НСН.

Украинские военные не оставляют попыток нанести удары по Севастополю, Крыму. Для этого они используют беспилотники. Ранее им удалось совершить теракт на Крымском мосту.


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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:СевастопольПВОВоенные Учения

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