В Севастополе начались тренировки систем ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупредил жителей о начале тренировок системы ПВО.

«В районе Северного мола силы ПВО проводят тренировки. В городе все спокойно», - написал он в своем Telegram-канале.

22 марта движение морского транспорта было приостановлено на фоне атаки беспилотников. Как позже сообщил Развожаев, моряки Черноморского флота успешно отразили атаку надводных аппаратов. В результате было уничтожено три объекта. Корабли и люди не пострадали, сообщает НСН.

Украинские военные не оставляют попыток нанести удары по Севастополю, Крыму. Для этого они используют беспилотники. Ранее им удалось совершить теракт на Крымском мосту.



