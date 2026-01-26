Медведев считает, что количество ядерных государств будет расти
Количество ядерных стран будет увеличиваться, сообщил «Коммерсанту» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, ситуация в мире ухудшается, поскольку общемировая нестабильность подталкивает ряд государств к тому, чтобы думать о том, как эффективнее всего защищаться. Политик не исключил, что некоторые страны сочтут, что наиболее оптимальный вариант — это обретение ядерного оружия. «Поэтому я полагаю, что ядерный клуб будет в дальнейшем, несмотря на все неудовольствия по этому поводу, все-таки расширяться», — указал Медведев.
Он считает, что целый ряд государств обладают техническими возможностями для создания военно-ядерной программы, некоторые из них уже ведут исследования в этой сфере. Зампред отметил. что если бы у СССР и как следствие, у России не было ядерного оружия, то, вероятно, «и страны бы нашей уже не было».
Правящие круги Германии хотят сделать страну лидером будущей Европы, а для этого нужно владеть ядерным арсеналом, как Франция и Великобритания, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал послание Путина
- СМИ: В России произошел резкий рост задержек авиарейсов
- Медведев считает, что количество ядерных государств будет расти
- Снежная буря уносит жизни американцев
- Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
- Зеленский: У шпица Лукашенко больше прав, чем у белорусов
- ОП: Власти сработали на опережение, ограничив WhatsApp
- Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле
- В России отреагировали на супероружие США, которое применялось при захвате Мадуро
- Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru