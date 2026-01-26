Медведев считает, что количество ядерных государств будет расти

По его словам, ситуация в мире ухудшается, поскольку общемировая нестабильность подталкивает ряд государств к тому, чтобы думать о том, как эффективнее всего защищаться. Политик не исключил, что некоторые страны сочтут, что наиболее оптимальный вариант — это обретение ядерного оружия. «Поэтому я полагаю, что ядерный клуб будет в дальнейшем, несмотря на все неудовольствия по этому поводу, все-таки расширяться», — указал Медведев.

Он считает, что целый ряд государств обладают техническими возможностями для создания военно-ядерной программы, некоторые из них уже ведут исследования в этой сфере. Зампред отметил. что если бы у СССР и как следствие, у России не было ядерного оружия, то, вероятно, «и страны бы нашей уже не было».

Правящие круги Германии хотят сделать страну лидером будущей Европы, а для этого нужно владеть ядерным арсеналом, как Франция и Великобритания, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

