Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Киева по выводу Вооружённых сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса остаётся неизменной. Об этом сообщает «РБК-Украина».

СМИ: Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС

На совместной пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Каролем Навроцким Зеленский отметил, что позиция Украины по вопросам территорий и территориальной целостности страны всем известна и остается неизменной. Он добавил, что всем трём сторонам переговоров необходимо идти на компромиссы для достижения прогресса.

Ранее стало известно, что на трёхсторонней встрече в Абу-Даби Украина отвергла требование России о выводе войск из Донбасса.

Переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием представителей России, США и Украины прошли в столице ОАЭ 23–24 января. По информации американских официальных лиц, следующий раунд запланирован на 1 февраля и также пройдёт в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

