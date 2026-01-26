Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле
Помощник российского лидера Юрий Ушаков пошутил перед переговорами с американской делегацией, которые состоялись на прошлой неделе в Кремле, сообщает РИА Новости.
Это произошло, когда делегации ожидали начала встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Участники переговоров до начала встречи беседовали в ожидании переговоров. Когда дверь в кабинет, через которую должен был войти российский лидер, распахнулась, делегации были готовы встретить Путина. Однако в зал зашел не он, а один из помощников президента РФ.
«Господин Путин», — пошутил Ушаков, обращаясь к участникам делегаций. «Это был сюрприз», — поддержал его спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со Стивом Уиткоффом прошла в ночь на 23 января в Кремле и продолжалась около четырёх часов. Стороны обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле
- В России отреагировали на супероружие США, которое применялось при захвате Мадуро
- Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса
- ГАИ: Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии
- СМИ: Китайского генерала обвинили в передаче США секретных данных о ядерном оружии
- МВД: Пенсионер спилил опоры ЛЭП и попытался похитить километр проводов
- Онищенко: Россиянам не стоит опасаться вируса Нипах
- Мошенники под видом «Госуслуг» стали рекомендовать не передавать коды из SMS
- Тиктокер Хаби Лейм продал свой образ за $900 млн
- Число домов без электричества в США из-за снежной бури превысило 850 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru