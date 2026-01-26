Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле

Это произошло, когда делегации ожидали начала встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Участники переговоров до начала встречи беседовали в ожидании переговоров. Когда дверь в кабинет, через которую должен был войти российский лидер, распахнулась, делегации были готовы встретить Путина. Однако в зал зашел не он, а один из помощников президента РФ.

«Господин Путин», — пошутил Ушаков, обращаясь к участникам делегаций. «Это был сюрприз», — поддержал его спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со Стивом Уиткоффом прошла в ночь на 23 января в Кремле и продолжалась около четырёх часов. Стороны обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса.

