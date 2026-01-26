Снежная буря уносит жизни американцев

Более миллиона человек остались без электричества. В 24 штатах объявлен режим ЧС. Шторм бушует в восточных и южных штатах. По словам властей, причиной отключений стало оледенение линий электропередач.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани призвал граждан оставаться дома из-за продолжающегося снегопада. Там выпало до 23 см снега.

За два дня в США отменено более 17 тысяч авиарейсов. Международные аэропорты Ла-Гуардия в Нью-Йорке и Лихай-Вэлли в штате Пенсильвания приостановили работу.

Восстановительные работы идут в сложных погодных условиях, и власти ожидают, что пик отключений может быть ещё впереди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

