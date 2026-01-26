ОП: Власти сработали на опережение, ограничив WhatsApp
Власти России, ограничив доступ к WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), сработали на опережение, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгения Машарова.
По его словам, иск, поданный группой истцов из разных стран в отношении Meta, содержащий претензии о нарушении компанией конфиденциальности пользователей WhatsApp, показывает, что власти сработали на опережение. Машаров назвав ограничение доступа к мессенджеру своевременным.
Ранее Роскомнадзор заявил, что оснований для снятия ограничений в WhatsApp в России по-прежнему нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
