ОП: Власти сработали на опережение, ограничив WhatsApp

По его словам, иск, поданный группой истцов из разных стран в отношении Meta, содержащий претензии о нарушении компанией конфиденциальности пользователей WhatsApp, показывает, что власти сработали на опережение. Машаров назвав ограничение доступа к мессенджеру своевременным.

Ранее Роскомнадзор заявил, что оснований для снятия ограничений в WhatsApp в России по-прежнему нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

