ГАИ: Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии

Два человека погибли, ещё трое пострадали в результате ДТП в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

В Псковской области в ДТП с грузовым составом погибли 4 человека

По предварительным данным, около 18:00 мск водитель «ВАЗ-2110», двигаясь по федеральной трассе «Кавказ», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114», ехавшим во встречном направлении. От полученных травм на месте погибли 26-летний водитель «десятки» и его 29-летний пассажир. Ещё двое пассажиров «ВАЗ-2110» и водитель «ВАЗ-2114» были госпитализированы.

Ранее в Псковской области в ДТП «легковушки» с грузовым составом погибли 4 человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:ДТПКабардино-балкарияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры