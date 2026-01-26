СМИ: В России произошел резкий рост задержек авиарейсов

Количество длительных задержек свыше 3 часов увеличилось вдвое по сравнению с 2024 годом. Общее количество затронутых пассажиров превысило 4,5 млн. Ограничения работы аэропортов, как правило, связаны с беспилотниками. В 2025 году, однако, удалось смягчить режим: вместо тотальных остановок в крупных аэропортах научились обслуживать часть рейсов во время плана «Ковер».

Как поясняют в страховой компании, задержки даже более часа создают значительные неудобства — срывают планы и пересадки, увеличивая тревожность и финансовые потери пассажиров. Лидерами по пунктуальности в Московском авиаузле остаются аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово».

Туроператоры несут колоссальные издержки, компенсируя расходы из-за массовых задержек рейсов, речь о десятках миллиардов, поэтому возможность использовать Фонд персональной ответственности хоть как-то поможет покрыть их расходы. Об этом НСН рассказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

