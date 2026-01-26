Зеленский: У шпица Лукашенко больше прав, чем у белорусов
Украинский президент Владимир Зеленский высказался о ситуации с правами и свободами в Белоруссии, сообщает «Лента.ру».
Глава государства прибегнул к необычному сравнению. По его словам, в настоящее время в стране больше прав имеет собака белорусского президента, чем сами граждане. «Пока что белому шпицу Лукашенко предоставлено больше прав, чем народу Белоруссии», — указал Зеленский.
По его словам, у белорусов был шанс изменить ситуацию в 2020 году на президентских выборах, однако тогда, по мнению главы государства, международной поддержки оказалось недостаточно. Зеленский отметил, что со временем зависимость Белоруссии от Москвы усилилась.
Ранее стало известно, что у Зеленского произошел нервный срыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
- Зеленский: У шпица Лукашенко больше прав, чем у белорусов
- ОП: Власти сработали на опережение, ограничив WhatsApp
- Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле
- В России отреагировали на супероружие США, которое применялось при захвате Мадуро
- Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса
- ГАИ: Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии
- СМИ: Китайского генерала обвинили в передаче США секретных данных о ядерном оружии
- МВД: Пенсионер спилил опоры ЛЭП и попытался похитить километр проводов
- Онищенко: Россиянам не стоит опасаться вируса Нипах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru