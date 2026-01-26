Зеленский: У шпица Лукашенко больше прав, чем у белорусов

Украинский президент Владимир Зеленский высказался о ситуации с правами и свободами в Белоруссии, сообщает «Лента.ру».

Глава государства прибегнул к необычному сравнению. По его словам, в настоящее время в стране больше прав имеет собака белорусского президента, чем сами граждане. «Пока что белому шпицу Лукашенко предоставлено больше прав, чем народу Белоруссии», — указал Зеленский.

По его словам, у белорусов был шанс изменить ситуацию в 2020 году на президентских выборах, однако тогда, по мнению главы государства, международной поддержки оказалось недостаточно. Зеленский отметил, что со временем зависимость Белоруссии от Москвы усилилась.

Ранее стало известно, что у Зеленского произошел нервный срыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

