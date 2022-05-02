Росгвардия помогла уничтожить танки и склады ВСУ под Харьковом

«Военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи по охране и обороне районов сосредоточения артиллерии и реактивных систем залпового огня Вооруженных сил РФ, обеспечили нанесение ими ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Харьковской области», — заявили в ведомстве.

Ранее в находящимся под контролем РФ Херсоне Росгвардия пресекла деятельность группы диверсантов, которая терроризировала предпринимателей. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин 30 апреля.

