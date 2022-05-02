Росгвардия помогла уничтожить танки и склады ВСУ под Харьковом

Российские росгвардейцы нанесли уничтожающие удары по танкам и крупным складам с вооружением ВСУ в Харьковской области. Об этом заявили ТАСС представители Росгвардии.

Росгвардия нашла в детском лагере под Херсоном оружие и наркотики

«Военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи по охране и обороне районов сосредоточения артиллерии и реактивных систем залпового огня Вооруженных сил РФ, обеспечили нанесение ими ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Харьковской области», — заявили в ведомстве.

Ранее в находящимся под контролем РФ Херсоне Росгвардия пресекла деятельность группы диверсантов, которая терроризировала предпринимателей. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин 30 апреля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ВСУУкраинаМинобороныМинобороны РФТанкиРосгвардия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры