Росгвардия помогла уничтожить танки и склады ВСУ под Харьковом
Российские росгвардейцы нанесли уничтожающие удары по танкам и крупным складам с вооружением ВСУ в Харьковской области. Об этом заявили ТАСС представители Росгвардии.
«Военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи по охране и обороне районов сосредоточения артиллерии и реактивных систем залпового огня Вооруженных сил РФ, обеспечили нанесение ими ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Харьковской области», — заявили в ведомстве.
Ранее в находящимся под контролем РФ Херсоне Росгвардия пресекла деятельность группы диверсантов, которая терроризировала предпринимателей. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин 30 апреля.
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