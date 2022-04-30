В Херсоне взяли терроризировавшую бизнесменов группу диверсантов
В находящимся под контролем РФ Херсоне Росгвардия пресекла деятельность группы диверсантов, которая терроризировала предпринимателей. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин 30 апреля.
Отмечается, что диверсанты организовывали нападения на квартиры и офисы бизнесменов, чтобы вымогать деньги.
Сотрудники Росгвардии при задержании изъяли у них автоматы, патроны турецкого производства, а также пистолеты и травматическое оружие, пишут «Известия».
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка» заявил , что оружие, розданное на Украине населению в феврале, «будет использоваться прежде всего неонацистами, которые уже заранее готовятся к диверсионной, партизанской войне».
«Это оружие будет использоваться прежде всего неонацистами, которые уже заранее готовятся к диверсионной, партизанской войне. Они какое-то время проявлять себя не будут, чтобы начать действовать потом с этими автоматами в руках. И после того, как спецоперация наших сил закончится, встанет задача борьбы с подпольными диверсионными группами неонацистов. Создается перспектива того, что будет продолжаться диверсионно-гражданская война, если хотите... Тогда население само побежит к нам, потому что уголовники его достанет. Так что для России даже с перспективой переговоров, а также для спецслужб ЛНР и ДНР вооруженные неонацисты и украинские уголовники - основная проблема», -подчеркнул эксперт.
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