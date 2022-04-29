Росгвардия нашла в детском лагере под Херсоном оружие и наркотики
Оружие и боеприпасы были обнаружены военнослужащими Росгвардии в детском лагере в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что «при проверке сведений о пропаганде националистических идей среди несовершеннолетних» в сейфе одного из кабинетов были найдены два пистолета и один магазин, почти 300 патронов различного калибра а также составная часть оружия.
Кроме того, росгвардейцы обнаружили «два пакета и 38 прозрачных упаковок с веществом растительного происхождения, похожего на марихуану, две коробки с изображением каннабиса, в которых находились 58 таблеток овальной формы белого и светло-зелёного цвета».
В ведомстве добавили, что в этом же сейфе хранился диплом, которым «За многолетний добросовестный труд и большой вклад в организацию оздоровления детей" был награждён руководитель лагеря».
Ранее в Харьковской области военнослужащие Росгвардии обезвредили крупный оружейный склад украинских националистов, сообщает RT.
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