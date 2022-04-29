Росгвардия нашла в детском лагере под Херсоном оружие и наркотики

В сообщении говорится, что «при проверке сведений о пропаганде националистических идей среди несовершеннолетних» в сейфе одного из кабинетов были найдены два пистолета и один магазин, почти 300 патронов различного калибра а также составная часть оружия.

Кроме того, росгвардейцы обнаружили «два пакета и 38 прозрачных упаковок с веществом растительного происхождения, похожего на марихуану, две коробки с изображением каннабиса, в которых находились 58 таблеток овальной формы белого и светло-зелёного цвета».

В ведомстве добавили, что в этом же сейфе хранился диплом, которым «За многолетний добросовестный труд и большой вклад в организацию оздоровления детей" был награждён руководитель лагеря».

Ранее в Харьковской области военнослужащие Росгвардии обезвредили крупный оружейный склад украинских националистов, сообщает RT.