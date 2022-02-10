НАТО собирается разместить боевые группы в районе Чёрного моря
НАТО изучает возможность размещения своих боевых групп в районе Черного моря в Румынии. Об этом объявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Она напомнил, что на данный момент НАТО дислоцирует такие боевые группы в прибалтийских странах и Польше. «Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса», — заявил генсек после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Столтенберг также заявил, что Лондон, другие члены НАТО оказывают поддержку вооружённым силам Украины, чтобы они «могли защищаться». По словам генсека альянса, сегодня украинская армия подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году.
Йенс Столтенберг ранее сообщил, что направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо с приглашением продолжить серию встреч в Совете Россия – НАТО.
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