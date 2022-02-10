НАТО собирается разместить боевые группы в районе Чёрного моря

НАТО изучает возможность размещения своих боевых групп в районе Черного моря в Румынии. Об этом объявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Она напомнил, что на данный момент НАТО дислоцирует такие боевые группы в прибалтийских странах и Польше. «Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса», — заявил генсек после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Столтенберг также заявил, что Лондон, другие члены НАТО оказывают поддержку вооружённым силам Украины, чтобы они «могли защищаться». По словам генсека альянса, сегодня украинская армия подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году.

Йенс Столтенберг ранее сообщил, что направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо с приглашением продолжить серию встреч в Совете Россия – НАТО.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергЧерное МореНАТО
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