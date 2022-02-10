НАТО собирается разместить боевые группы в районе Чёрного моря

Столтенберг также заявил, что Лондон, другие члены НАТО оказывают поддержку вооружённым силам Украины, чтобы они «могли защищаться». По словам генсека альянса, сегодня украинская армия подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году.

Йенс Столтенберг ранее сообщил, что направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо с приглашением продолжить серию встреч в Совете Россия – НАТО.

