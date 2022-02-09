«Мелкий порученец НАТО»: Ле Пен раскритиковала итоги визита Макрона в Москву и Киев

Кандидат на президентских выборах 2022 года от «Национального объединения» Марин Ле Пен выразила уверенность, что Россия не собирается атаковать Украину, а президент Эмманюэль Макрон в ходе визитов в Москву и Киев ничего не сумел сделать для разрешения политического кризиса.

Как заявила лидер французских правых в эфире радиостанции Europe 1, в Москве Макрону был оказан настолько холодный приём, что этого нельзя было не заметить. По словам Ле Пен, лидер Пятой республики посетил Россию и Украину не как глава государства, а как «мелкий порученец НАТО и Евросоюза».

Лидер «Национального фронта» объяснила присутствие вооруженных сил РФ на границе с Украиной тем, что Запад в свое время нарушил устные обещания не расширять НАТО на восток.