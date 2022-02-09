«Мелкий порученец НАТО»: Ле Пен раскритиковала итоги визита Макрона в Москву и Киев
Кандидат на президентских выборах 2022 года от «Национального объединения» Марин Ле Пен выразила уверенность, что Россия не собирается атаковать Украину, а президент Эмманюэль Макрон в ходе визитов в Москву и Киев ничего не сумел сделать для разрешения политического кризиса.
Как заявила лидер французских правых в эфире радиостанции Europe 1, в Москве Макрону был оказан настолько холодный приём, что этого нельзя было не заметить. По словам Ле Пен, лидер Пятой республики посетил Россию и Украину не как глава государства, а как «мелкий порученец НАТО и Евросоюза».
Лидер «Национального фронта» объяснила присутствие вооруженных сил РФ на границе с Украиной тем, что Запад в свое время нарушил устные обещания не расширять НАТО на восток.
Украинский кризис она сравнила с кубинским, но с переменой позиций. Тогда США не хотели быть в минутной досягаемости советских ракет. Теперь сам Вашингтон должен сделать шаги для прекращения «холодной войны сдерживания».
Ле Пен также оценивает как напряжённые дипломатические отношения между Францией и Россией из-за участия Парижа в объединённом командовании НАТО. В качестве кандидата в президенты она выступила за выход из него.
Ле Пен также назвала катастрофическим международный итог деятельности Макрона на посту президента.
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