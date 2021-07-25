Путин в Кронштадте приветствовал участников Главного военно-морского парада

«Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота», - цитирует приветствие президента России личного состава RT.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля. В нем примут участие 4 тысяч военнослужащих, 54 корабля и 48 воздушных судов.

Планируется, что мимо Кронштадта пройдут 16 кораблей, в том числе из иностранных держав: Индии, Ирана и Пакистана. В параде также примут участие атомные подлодки «Вепрь» и «Орел», дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров» и новейший стратегический ракетоносец проекта 955А «Князь Владимир», пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ Владимир Путин примет примет участие в церемонии спуска супертраулера в день ВМФ.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в интервью НСН заявил о превосходстве РФ над США в Арктике.

«В любой войне ключевым является вопрос береговой инфраструктуры. В США такого нет. Район Аляски будет противостоять нашему району на Камчатке, и боевые действия будут вестись в этой зоне – наш Тихоокеанский флот против 7-го флота США. У Америки в этом случае имеется безусловное значительное превосходство. Нашему флоту будет трудно. Но это именно в Тихом океане, в северной его части. Что касается дальнейшего продвижения по направлению к Северному морскому пути – там у американцев нет никаких шансов. Американский флот не приспособлен для действий в ледовых условиях, береговых баз для ведения боевых действий силами авиации там тоже нет, поэтому такие действия не имеют перспективы», - отметил он.

