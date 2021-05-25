Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады России

Потенциал ядерной триады России серьезно укрепился. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что были расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр", на заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон".

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что вес плановые мероприятия в армии и на флоте в минувшем году были выполнены, несмотря на пандемию COVID-19.