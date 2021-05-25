Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады России
Потенциал ядерной триады России серьезно укрепился. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что были расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр", на заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон".
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что вес плановые мероприятия в армии и на флоте в минувшем году были выполнены, несмотря на пандемию COVID-19.
Между тем, ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард сообщил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем. Об этом он написал в статье для официального издания американского Военно-морского института.
В материале он заявил, что со времен распада Советского Союза Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, однако сегодняшние условия поменялись.
По словам адмирала, пока Соединенные Штаты занимаются борьбой с терроризмом, Россия и Китай якобы проводят агрессивную политику. Он считает, что такие действия нельзя отставлять без ответа, передает Ura.ru
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