Путин примет военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте
Президент и Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации главный Владимир Путин 25 июля примет военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Российский лидер также примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера, сообщают в Кремле 24 июля.
«В присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера «Механик Сизов». Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании», — говорится в сообщении.
В масштабном параде будут задействованы 4 тысячи военнослужащих ВМФ, свыше 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации, отмечают «Известия».
«Среди участников Главного военно-морского парада — ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Гремящий» и «Стойкий», большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов». Впервые в параде примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», — рассказали в пресс-службе Кремля.
Напомним, 21 июля в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявили об отсутствии зрителей на главном военно-морском параде в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 947 / сут.
Умерли
153 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+21 952 / сут.
- Wildberries работает Украине под санкциями Зеленского
- Путин примет военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте
- СК РФ опубликовал кадры с места убийства полицейского в Ставрополе
- Ура здравому смыслу! В России отреагировали на противопоказания к вакцинации
- РЖД восстанавливает разрушенный мост на Транссибе
- Российский тхэквондист Артамонов получил олимпийскую бронзу в Токио
- На юг Африки пришли аномальные морозы
- Росстат снова собирается перенести Всероссийскую перепись населения
- Россия отправила гуманитарную помощь Кубе
- Грудинин отрицает владение акциями иностранной компании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru