Путин примет военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте

«В присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера «Механик Сизов». Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании», — говорится в сообщении.

В масштабном параде будут задействованы 4 тысячи военнослужащих ВМФ, свыше 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации, отмечают «Известия».

«Среди участников Главного военно-морского парада — ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Гремящий» и «Стойкий», большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов». Впервые в параде примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Напомним, 21 июля в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявили об отсутствии зрителей на главном военно-морском параде в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

