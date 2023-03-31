«Провокаторы чистой воды»: В Генштабе опровергли слухи о мобилизации на фоне весеннего призыва
Власти называют подобные сообщения провокациями и объясняют «вручение повесток», в Госдуме рассуждают об увеличении численности российской армии.
В Генштабе России вслед за властями заявили об отсутствии планов проведения второй волны мобилизации в стране. Накануне начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в этом нет необходимости.
По его словам, добровольцев и уже призванных граждан хватает для выполнения задач в рамках спецоперации.
«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», - сообщил он.
В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Призыв на срочную службу начнется 1 апреля 2023 года и продлится до 15 июля 2023 года. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» планируется призвать 147 тысяч человек. В документе также говорится об увольнении солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поспешил сообщить, что российских призывников не будут направлять на службу в новые субъекты страны. По словам парламентария, в четырех новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — весной не будут проводить призыв на военную службу.
Также он пояснил, что проект закона о повышении призывного возраста не коснется призываемых этой весной. Законопроект Госдума намерена рассмотреть после 17 апреля и принять в весеннюю сессию.
Депутаты Госдумы Андрей Картаполов, Юрий Швыткин и Андрей Красов внесли на рассмотрение законопроект о повышении призывного возраста 13 марта. В частности, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года. Верхний предел – до 30 лет.
29 марта опровергнуть слухи о новой волне мобилизации решил также мэр столицы Сергей Собянин. Он объяснил, что военкоматы продолжают плановую работу. Речь идет о призыве на срочную службу, которая не связана со спецоперацией на Украине.
«Каждый год много лет есть осенний, весенний призыв на срочную службу. Они никак не связаны с СВО», - сказал мэр.
Он напомнил, что военкоматы ведут работу по уточнению данных, продолжается привлечение добровольцев на контрактную службу. Речи о новой волне мобилизации нет, заверил Собянин.
«А те, кто раздувают – провокаторы чистой воды», - добавил градоначальник.
Ранее сообщалось, что повестки в военкоматы перед весенним призывом на срочную службу раздают уже в 40 регионах России. В списке уже есть Москва, Санкт-Петербург и Ленобласть. Очевидцы пишут о том, что в большинстве случаев речь идет об уточнении данных, однако есть и повестки на военные сборы.
Раздача повесток гражданам не связана с мобилизацией и спецоперацией на Украине, военкоматы проводят плановые мероприятия по сверке учетных данных, заявил в связи с этим зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН.
«Уточнение данных ни с чем не связано: ни с проведением специальной военной операции, ни с чем. Идут плановые мероприятия по сверке учетных данных. Это не связано и с набором контрактников: прежде, чем забрать контрактника, нужно написать заявление или рапорт. Силой его никто не заберет, этот вопрос решается в добровольном порядке. Кроме того, нет никакой второй волны мобилизации. Вызывают всех: кто подлежит весеннему призыву и запасников, но для уточнения лучше обратиться в военный комиссариат», - сказал Швыткин.
В Кремле также опровергают слухи о приближении второй волны частичной мобилизации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что никаких подобных обсуждений не ведется. Днем ранее он также уверял граждан, что этот вопрос не стоит на повестке.
При этом агентство Bloomberg ранее сообщило, что руководителям российских регионов якобы поставили задачу набрать 400 тысяч контрактников, которые будут задействованы в сдерживании предполагаемого весеннего наступления Украины.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН рассказал, о чем может идти речь. По его словам, Россия может набрать 400 тысяч контрактников для службы в армии, однако это не произойдет мгновенно.
«Я думаю, что это реальная цифра. Другой вопрос, что это не произойдет ежесекундно и в одночасье. Уверен, что мы выполним задачу, поставленную главнокомандующим, довести армию до 1,5 млн человек. Кто из контрактников будет участвовать в СВО, а кто нет, будет определять руководство воинских частей. В контрактах все прописано», - сказал Швыткин.
При этом он подчеркнул, что речь идет исключительно о добровольном призыве в армию.
«Естественно, увеличение Вооруженных сил России до 1,5 млн человек предполагает набор, в том числе и на контрактной основе, никто этого не скрывает. Военными комиссариатами сейчас ведется соответствующая работа: проведение индивидуальных бесед и так далее. Это добровольная основа, здесь нет никакого принудительного порядка набора. Кто изъявляет желание, тот идет на службу на контрактной основе», - заключил собеседник НСН.
О том, что армия смешанного типа, основанная на призыве и контракте, сегодня наиболее соответствует успешной защите России, ранее заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Наша армия должна стать больше, и параметры её объявлены – это не менее 1,5 млн человек», – сказал Медведев.
Военный эксперт Алексей Леонков также поддержал инициативу Дмитрия Медведева об увеличении численности Российской армии, в том числе за счет контрактных военных. Об этом он заявил в беседе с НСН.
«Год назад говорил, что надо довести контрактную армию сначала до 1,2 миллиона человек, а затем и до двух миллионов. К сожалению, вызовы со стороны Запада растут, страны НАТО увеличивают военные расходы, перераспределяют военные заказы в сторону наступательного вооружения», - сказал Леонков.
До этого член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что у России не хватит мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны с НАТО. По его словам, необходимо начать восстанавливать базу мобилизационного развертывания и проводить сборы, а военно-учетную специальность в нынешних условиях должны иметь 100% молодых людей.
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