«Провокаторы чистой воды»: В Генштабе опровергли слухи о мобилизации на фоне весеннего призыва

В Генштабе России вслед за властями заявили об отсутствии планов проведения второй волны мобилизации в стране. Накануне начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в этом нет необходимости.

По его словам, добровольцев и уже призванных граждан хватает для выполнения задач в рамках спецоперации.

«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», - сообщил он.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Призыв на срочную службу начнется 1 апреля 2023 года и продлится до 15 июля 2023 года. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» планируется призвать 147 тысяч человек. В документе также говорится об увольнении солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поспешил сообщить, что российских призывников не будут направлять на службу в новые субъекты страны. По словам парламентария, в четырех новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — весной не будут проводить призыв на военную службу.