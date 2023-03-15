«Команды не было!»: Власти опровергли слухи о мобилизации на фоне вручения повесток

В Кремле вновь опровергают слухи о приближении второй волны частичной мобилизации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что никаких подобных обсуждений не ведется. Днем ранее он также уверял граждан, что этот вопрос не стоит на повестке.

Таким образом, он опроверг подготовку к новым мобилизационным мероприятиям на фоне сообщений о начале выдачи повесток в некоторых регионах.

Накануне россиян напугала информация о том, что в сразу нескольких областях возобновились выдачи повесток. В Воронежской области военный комиссариат и администрации муниципалитетов начали вручать повестки 14 марта, об этом сообщили в региональном правительстве. Власти объясняют, что это необходимо для проверки актуальности данных воинского учета.