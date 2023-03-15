«Команды не было!»: Власти опровергли слухи о мобилизации на фоне вручения повесток
В ряде регионов возобновилась выдача повесток. Военкоматы объясняют это проверкой актуальности данных, власти призывают не верить слухам о новой волне мобилизации.
В Кремле вновь опровергают слухи о приближении второй волны частичной мобилизации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что никаких подобных обсуждений не ведется. Днем ранее он также уверял граждан, что этот вопрос не стоит на повестке.
Таким образом, он опроверг подготовку к новым мобилизационным мероприятиям на фоне сообщений о начале выдачи повесток в некоторых регионах.
Накануне россиян напугала информация о том, что в сразу нескольких областях возобновились выдачи повесток. В Воронежской области военный комиссариат и администрации муниципалитетов начали вручать повестки 14 марта, об этом сообщили в региональном правительстве. Власти объясняют, что это необходимо для проверки актуальности данных воинского учета.
15 марта стало известно, что и жители Пензенской области начали получать повестки в военкомат – и тоже для актуализации данных воинского учета.
В рамках «оцифровки баз данных» повестки достались и жителям Липецкой области.
«Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных», — рассказал военком Липецкой области Валерий Герасименко.
В пресс-службе правительства добавили, что необходимость этой процедуры возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизаций были выявлены ошибки.
Сообщения о вручении повесток приходят также из Калужской, Свердловской, Иркутской областей.
Депутат районного собрания Малоярославецкого района Калужской области Александр Лепендин, который ранее не встал во время исполнения гимна России, заявил, что на заседании комиссии по этике и сам получил повестку в военкомат.
По его словам, его и ещё одного депутата вызвали для сверки персональных данных. Факт вызова подтвердил военный комиссар Малоярославецкого района Игорь Меркулов.
В военкомате Иркутской области также поспешили успокоить жителей. Там подчеркнули, что о мобилизации речь сейчас не идёт – «такой команды не было».
«Повестка может быть отправлена по любому поводу — об уточнении учетных данных, призыве на военно-учетную комиссию и так далее. Военкомат вправе посылать повестку тем, кто стоит на воинском учете, в любое время. Необязательно это связано с мобилизацией», - приводит заявление военкомата местный портал «ИрСити».
В военном комиссариате Карасунского и Центрального округов Краснодара также подтвердили направление повесток мужчинам для актуализации данных воинского учета.
Так или иначе, власти призывают не верить слухам из интернета, ведь никакого решения по вопросу второй волны мобилизации не было принято.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выдачу повесток в военкомат для прохождения процедуры сверки данных обычной практикой.
«Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять – и в этих рамках ведется постоянная работа», - приводит его слова РИА Новости.
При этом в социальных сетях очевидцы сообщают, что в Свердловской области выдачей повесток дело не заканчивается. Жители пишут, что мужчин все-таки забирают на военные сборы, которые называют «учебными». Очевидцы прикрепляют фото таких документов.
«Домой пришли представители военкомата и вручили повестку. Там написано 14 марта прийти для уточнения персональных данных, а уже 15 марта поедут на сборы. Сказали, что будут отправлять в Елань на месяц», — цитирует супругу одного из мужчин местное издание E1.RU.
10 марты Минобороны РФ также опровергло планы по возобновлению частичной мобилизации. Подобные сообщения представители военного ведомства назвали дезинформацией. Дополнительных мероприятий в рамках частичного призыва не проводится и не планируется, подчеркнули в ведомстве.
13 марта депутаты Госдумы Андрей Картаполов, Юрий Швыткин и Андрей Красов внесли на рассмотрение законопроект о повышении призывного возраста. В частности, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года. Верхний предел – до 30 лет.
Депутаты не торопятся с принятием законопроекта о повышении призывного возраста, предполагается, что он вступит в действие с 2024 года, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН. Он отметил, что в Госдуме нет цели принять законопроект до 1 апреля, когда начнется весенний призыв.
Со своей стороны, основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров заявил в эфире НСН, что изменение призывного возраста больно ударит по социальной и экономической ситуации, станет ежегодным шоком для страны.
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