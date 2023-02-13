«Прощупывают ПВО»: Названы причины появления зондов в небе над США
Аэростаты и зонды будут появляться над территорией США и дальше, они ищут слабые места ПВО страны, отметил в эфире НСН генерал-майор авиации Сергей Липовой.
Очередной летающий объект в небе над США с большой вероятностью снова запустил Китай, он прощупывает зону американской ПВО, а также собирает разведданные, заявил генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН.
Накануне пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер сообщил, что истребителем F-16 ВВС США над озером Гурон на границе с Канадой был сбит очередной летающий объект. Он отметил, что объект располагал потенциальными возможностями для ведения наблюдения. Сергей Липовой не исключил, что аэростат мог быть запущен китайскими учеными.
«Аэростат был, скорее всего, запущен китайскими структурами, может быть даже научными, метеорологическими… И под воздействием воздушного течения оказался на территории США. Это все еще раз подтверждает, что это китайские ученые, либо это маскировка под научные зонды… Тем не менее, эти аэростаты уже не первый раз летают над территорией. Вполне возможно, что они прощупывают зону ПВО Америки, ищут слабые места и смотрят на реакцию средств ПВО с момента, когда летательный аппарат пересекает границу, до момента его уничтожения. Судя по всему, это не последний зонд, эти эксперименты будут продолжаться и дальше», - отметил он.
Собеседник НСН также рассказал, что зонды держатся в воздухе за счет гелия. Кроме того, по словам Липового, они не могут нести взрывчатку.
«При этом такой аппарат не может нести взрывчатку. Эти воздушные средства накачиваются гелием, такой газ используется не только при накачке аэростата, он известен довольно давно. Все воздухоплаватели, которые занимаются воздушными шарами и зондами, предпочтительно используют именно этот газ», - резюмировал Липовой.
Так, объект над озером Гурон стал четвертым, сбитым над территориями США и Канады. Ранее два были уничтожены у побережья Южной Каролины и над Аляской, один - в воздушном пространстве Канады над Юконом. Первый из них, по утверждению Пентагона, был разведывательным. Его появление в воздушном пространстве США привело к дипломатическому скандалу между Пекином и Вашингтоном.
Тогда гендиректор Агентства экономической разведки «Р-техно» Роман Ромачев в разговоре с НСН отмечал, что объект, который находится в воздушном пространстве государства и неподконтролен ему, несет определенную угрозу. Однако, указывал он, никакого шара на севере США могло и не быть, так как для американцев сейчас важно создать прецедент для того, чтобы в очередной раз упрекнуть Китай.
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