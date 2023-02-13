«Прощупывают ПВО»: Названы причины появления зондов в небе над США

Накануне пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер сообщил, что истребителем F-16 ВВС США над озером Гурон на границе с Канадой был сбит очередной летающий объект. Он отметил, что объект располагал потенциальными возможностями для ведения наблюдения. Сергей Липовой не исключил, что аэростат мог быть запущен китайскими учеными.

«Аэростат был, скорее всего, запущен китайскими структурами, может быть даже научными, метеорологическими… И под воздействием воздушного течения оказался на территории США. Это все еще раз подтверждает, что это китайские ученые, либо это маскировка под научные зонды… Тем не менее, эти аэростаты уже не первый раз летают над территорией. Вполне возможно, что они прощупывают зону ПВО Америки, ищут слабые места и смотрят на реакцию средств ПВО с момента, когда летательный аппарат пересекает границу, до момента его уничтожения. Судя по всему, это не последний зонд, эти эксперименты будут продолжаться и дальше», - отметил он.

Собеседник НСН также рассказал, что зонды держатся в воздухе за счет гелия. Кроме того, по словам Липового, они не могут нести взрывчатку.