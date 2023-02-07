СМИ: обломки китайского аэростата доставили в ФБР

Первая партия обломков сбитого китайского аэростата доставлена в ФБР США, где их будут изучать, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В Китае заявили, что инцидент с аэростатом нанес ущерб отношениям КНР и США

В Министерстве обороны использовали средства создания радиоэлектронных помех, чтобы ограничить возможность аэростата собирать какие-либо сведения. Другие подробности не сообщаются.

Ситуация со сбитым китайским аэростатом не улучшает отношения США и КНР, сообщил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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