Пентагон: сбитый в США объект представлял угрозу

В настоящее время выясняются природа, принадлежность и назначение объекта, который летел над озером Гурон в штате Мичиган. Он был сбит по приказы главы государства Джо Байдена истребителем F-16.

«Мы не считаем его кинетической военной угрозой чему-либо на земле, но полагаем, что он представлял опасность воздушному движению и риски в связи с потенциальным наличием разведывательных возможностей», — отмечает Пентагон.

Как сообщалось ранее, власти Канады считают, что неопознанный объект, сбитый над территорией страны, мог быть «разведывательным аэростатом» китайского или российского происхождения.

