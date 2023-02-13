Пентагон: сбитый в США объект представлял угрозу

Неизвестная воздушная цель на севере США представляла угрозу гражданской авиации и несла потенциальные разведывательные риски, говорится в заявлении Министерства обороны.

Военные США по приказу Байдена сбили аэростат над Аляской

В настоящее время выясняются природа, принадлежность и назначение объекта, который летел над озером Гурон в штате Мичиган. Он был сбит по приказы главы государства Джо Байдена истребителем F-16.

«Мы не считаем его кинетической военной угрозой чему-либо на земле, но полагаем, что он представлял опасность воздушному движению и риски в связи с потенциальным наличием разведывательных возможностей», — отмечает Пентагон.

Как сообщалось ранее, власти Канады считают, что неопознанный объект, сбитый над территорией страны, мог быть «разведывательным аэростатом» китайского или российского происхождения.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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